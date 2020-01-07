Halk ekmeğe de zam yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Başkentte ekmeğe Mansur Yavaş seçildikten sonra üçüncü kez zam yapıldı. İlk zam Nisan 2019'da ikinci zam ise yeni yılın ilk günü ve üçüncü zam ise dün Halk Ekmek'e verildi. Ankara'da 1 lira 25 kuruş olan ekmek bir hafta önce 1 lira 50 kuruş olmuştu. Başkentte bir zam da halk ekmeğe geldi. 70 kuruştan satılan 250 gram ekmek 90 kuruştan satışa sunuldu. Dün yapılan sessiz zam öncesinde halk ekmeğe zam yapılmayacak denilmişti. Halk ekmekte yaşanan başkanlık gerginliği ürünlerin kalitesine yansımıştı, şimdi de ekmeğe zam yapıldı.HALK ekmeğe zam yapılarak 70 kuruşluk ekmek 90 kuruş oldu. Ankaralılar, "Her şey çok güzel olacak secimden önce tasarruf etti mi halk ekmek daha ucuz olur diyenler halk ekmeğe zam yapmış" diyerek sitem etti. Bir vatandaş: "Adam çalışan uygulamayı çalışmaz hale getirdi, mis gibi halk ekmeğe hem zam yaptı hem kalitesini bozdu, şimdi de semt mağazalarını kapatıyor."