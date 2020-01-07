Kaliteli proteinin sırrı her gün iki bardak süt

BUGÜN NELER OLDU

SAĞLIKLI yaşam için gereken ve özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli almanın önemini vurgulayan uzmanlar, her gün düzenli süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Baş; "Beslenme düzenimizde önemli protein kaynağı süttür. 1 litre süt 32 gram protein içerir. Sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamakta, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlamakta, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olur" dedi. Prof. Dr. Baş, özellikle çocukların fiziksel ve beyinsel gelişiminde proteinin önemine dikkat çekerek, "Yüksek kalitede, gerçek protein içeren sütün her gün tüketilmesi gerekir. Süt en sağlıklı protein kaynağı olan gıdaların başında gelir" şeklinde konuştu.