Karatede hedef olimpiyat madalyası

TÜRKİYE Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, göreve geldikleri günden bu yana Türk karatesinde her alanda başarıyı hedeflediklerini belirterek, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan da madalya ile dönmek istediklerini söyledi. Milli takımlarda 2020 Olimpiyatları hedefiyle "Olimpiyat Hazırlık Programı"
başlattıklarını anlatan Delihasan, "Özellikle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota müsabakalarında sporcularımızın almış olduğu sonuçlar ve olimpik puanlamada bulundukları sıralamalar, beklediğimiz şekilde gerçekleşti. 31 Aralık 2019 itibarıyla da uluslararası arenada çıktığımız müsabakalarda 201 altın, 175 gümüş, 220 bronz olmak üzere 596 madalya kazandık"
dedi.
ŞİLİ'DE TARİH YAZDIK
Delihasan, 2019'da katıldıkları Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk sporcuların büyük başarı elde ettiğini aktararak, şunları kaydetti: "Şubat ayında Danimarka'nın Aalborg kentindeki şampiyonada 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandık ve ekibimiz genel klasmanda Avrupa şampiyonu oldu. Milli takımımız, ekim ayında Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda da yine tarihi bir performans sergiledi.
4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan sporcularımız, genel klasmanda ikinci oldu ve şampiyonada tarihimizdeki en yüksek madalya sayısına ulaştık."
AMACIMIZ 8'DE 8 OLMASI
Tokyo 2020 için 8 kategoride de kota almayı hedeflediklerini aktaran Delihasan, şunları ifade etti: "Karatenin ilk kez yer alacağı 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi ülkeden sonra en fazla kotayı alan ülke olmak istiyoruz. Nisan 2020'de sona erecek olimpik puanlamanın bugün bittiğini düşünürsek dört kategoride kota alıyoruz. 8-10 Mayıs 2020 tarihlerinde de Paris'te yapılacak Kalifikasyon Turnuvası ile toplam 24 sporcu daha Tokyo 2020 vizesi alacak.
O turnuvadan da en az üç sporcumuzun daha kota almasını hedefliyoruz. Amacımız 8 kategorinin 8'inde de kota alabilmek. Olmazsa mümkün olan en yüksek sayıyla Tokyo'da olmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz."