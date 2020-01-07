Karatede hedef olimpiyat madalyası

TÜRKİYE Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, göreve geldikleri günden bu yana Türk karatesinde her alanda başarıyı hedeflediklerini belirterek, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan da madalya ile dönmek istediklerini söyledi. Milli takımlarda 2020 Olimpiyatları hedefiylebaşlattıklarını anlatan Delihasan,dedi.Delihasan, 2019'da katıldıkları Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk sporcuların büyük başarı elde ettiğini aktararak, şunları kaydetti: "Şubat ayında Danimarka'nın Aalborg kentindeki şampiyonada 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandık ve ekibimiz genel klasmanda Avrupa şampiyonu oldu.4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan sporcularımız, genel klasmanda ikinci oldu ve şampiyonada tarihimizdeki en yüksek madalya sayısına ulaştık."Tokyo 2020 için 8 kategoride de kota almayı hedeflediklerini aktaran Delihasan, şunları ifade etti: "Karatenin ilk kez yer alacağı 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi ülkeden sonra en fazla kotayı alan ülke olmak istiyoruz. Nisan 2020'de sona erecek olimpik puanlamanın bugün bittiğini düşünürsek dört kategoride kota alıyoruz.O turnuvadan da en az üç sporcumuzun daha kota almasını hedefliyoruz. Amacımız 8 kategorinin 8'inde de kota alabilmek. Olmazsa mümkün olan en yüksek sayıyla Tokyo'da olmak istiyoruz. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz."

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