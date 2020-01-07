Katil zanlıları yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN yıl 20 Aralık'ta Yunus Emre Mahallesi'ndeki evde "domuz bağı"yla bağlanmış halde bulunan çürümüş cesedin, Farid Muhammedi'ye ait olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik ve KGYS kameralarınca kaydedilen yaklaşık 740 saatlik görüntüyü inceledi. Katil zanlılarının Afgan uyruklu Zuhal A, Umid R. ve Zabiullah R. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin Ankara'ya kaçtıklarını tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla başkentte yakalanarak kente getirilen şüphelilerin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, zanlıları Ankara'ya götüren ticari taksinin şoförüne yol izin belgesi ve kimliği bulunmayan yabancı yolcuları taşımaktan 5 bin 660 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.