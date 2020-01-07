Okulda hizmetliydi doktora için yurt dışına gidiyor

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YURT Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan 881 öğrenci, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen programda bir araya geldi. Bu bursiyerlerden biri olan Haşim Türkoğlu, 2014'te yardımcı hizmetli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. 2015'te KPSS'ye girerek 2016'da Bakanlıkta memur olarak görevlendirildi. 2018'de ise öğretmen olarak atandığını ama gitmediğini belirten Türkoğlu, "Ardından 2019 YLSY bursiyeri oldum ve şu an Birleşik Krallık'a doktora eğitimi için gideceğim. Kendisini ülkesi için geliştirmek isteyen bir insan için mükemmel bir program. Türkiye'ye geldiğim zaman Milli Eğitim Bakanlığı WEB uzmanı olarak görevlendirileceğim. Yine milli eğitim için, öğrencilerimiz için, ülkem için çalışacağım. İngiltere're doktora yapma amacım ülkem için daha faydalı olmak"dedi.Bursiyerlerden Kübra Kaymakçı ise Kilis'in Şenlikçe köyünde matematik öğretmeni olarak görev yaparken, MEB bursu ile İngiltere'ye gitmeye hak kazandı.