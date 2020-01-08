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Altındağ’da karla mücadele

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Altındağ’da karla mücadele
ALTINDAĞ Belediyesi, 500 personel ve 30 karla mücadele aracıyla başkentte etkili olan kar yağışına müdahale ediyor. Altındağ Belediyesi, Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından teyakkuza geçti. Altındağ'da yolların kapanmaması için çalışma başlatan Altındağ Belediyesi, 30 araç ve 500 personelle kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda, 26 mahallede yayaların problem yaşamaması için seferber oldu. 7/24 görev başında olan Altındağ Belediyesi, öte yandan soğuk havalarda yiyecek bulma konusunda zorlanan hayvanları da unutmadı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla can dostlar için beslenme alanları oluşturuldu.
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Altındağ’da karla mücadele
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