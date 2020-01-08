Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankara’da 3.8 büyüklüğünde deprem

’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Ankara’da 3.8 büyüklüğünde deprem
AKYURT'TA dün sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akyurt kırsal Kozayağı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.01'de meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçenin Ahmetadıl Mahallesi olarak açıkladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da 3.8 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN