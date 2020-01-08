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Başkentte kadın cınayeti

Sincan’da Füsun A., 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü, katil zanlısı kendisini ihbar etti

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Başkentte kadın cınayeti
Olay, dün sabaha karşı Sincan Plevne Mahallesi Fırat Caddesi'nde bir binada meydana geldi. İddialara göre, Ali Y. ile Fusun A. ile birlikte Fırat Caddesi'nde bulunan binaya geldi. Gecenin geç saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü aralarında kavga çıktı. Kavganın büyümesi sonucunda Ali Y. mutfaktan aldığı bıçakla, Füsun A.'yı 6 yerinden bıçakladı. Ali Y. bıçakladıktan sonra kendini polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Füsun A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri Ali Y.'yi gözaltına aldı. Füsun A.'nın cansız bedeni yapılan incelemeler sonucunda adli tıpa kaldırıldı. Ali Y. ise Sincan Polis merkezine götürüldü. Ali Y.'nın Füsun A.'yı öldürdükten sonra cep telefonu ile çektiği görüntüleri eski eşine gönderdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Başkentte kadın cınayeti
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