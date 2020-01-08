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Gençler’de gündem Ramazan

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Gençler’de gündem Ramazan
SÜPER Lig'de ilk devreyi 18 puanla 13. sırada tamamlamayan Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları hız kazandı. Kalede Abdoulaye Diallo ve Ertaç Özbir'den istediği verimi alamayan Başkent ekibi, eski file bekçisine kancayı taktı: Ramazan Köse... 8 oyuncusu ile yollarını ayıracağını açıklayan Kasımpaşa, yeni sezona yapılanma ile gireceğini açıklamıştı. İstanbul ekibi, 2021'e kadar sözleşmesi olan kalecinin bonservisini verip zorluk çıkarmayacak. Bu sezon 3 maçta oynarken 4 gol yiyen 31 yaşındaki futbolcu da yeterli süre alamadığı için eski kulübünün teklifine olumlu bakıyor.
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Gençler’de gündem Ramazan
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