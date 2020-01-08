Gençler’de gündem Ramazan

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SÜPER Lig'de ilk devreyi 18 puanla 13. sırada tamamlamayan Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları hız kazandı. Kalede Abdoulaye Diallo ve Ertaç Özbir'den istediği verimi alamayan Başkent ekibi, eski file bekçisine kancayı taktı: Ramazan Köse... 8 oyuncusu ile yollarını ayıracağını açıklayan Kasımpaşa, yeni sezona yapılanma ile gireceğini açıklamıştı.Bu sezon 3 maçta oynarken 4 gol yiyen 31 yaşındaki futbolcu da yeterli süre alamadığı için eski kulübünün teklifine olumlu bakıyor.