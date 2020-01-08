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engellilere kucak açtı

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Gençlik Meclisi engellilere kucak açtı
ETIMESGUT Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, engellilerle bir araya geldiler. Engellilerle birlikte atölyelerde derslere katılan gençler, engellilere fırsat tanındığında neler yapabildiklerini, eğitimle engellerin nasıl aşıldığına şahit oldular. Engellilerle sohbet eden gençler, onların yanında olduklarını hissettirdiler. 5 bloktan oluşan merkezin özel rehabilitasyon merkezini, konaklama merkezini ve meslek ve beceri merkezini gezen gençlik meclisi üyeleri böyle örnek merkezi Etimesgut'a kazandıran Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ettiler.
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Gençlik Meclisi engellilere kucak açtı
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