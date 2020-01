Kahramankazan’da üniversitelilere çorba

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Gazi Üniversitesi Kahramankazan TUSAŞ Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya üzerinden kendisine yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayarak, sınav dönemleri boyunca öğrencilere her gün çorba servisi yapılması talimatını verdi. Öğrenciler sınav öncesinde ücretsiz çorbaların tadını çıkardı. Gazi Üniversitesi Kahramankazan TUSAŞ Meslek Yüksekokulu öğrencileri başlayan final sınavları öncesinde, 21 yıllık öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a sosyal medya üzerinden seslendi. Üniversiteli gençler, oluşturdukları sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Oğuz'u etiketleyerek, "Soğuk kış sabahı bir günde 2 finale gireceğimiz yetmezmiş gibi uzaktayız diye Büyükşehir Belediyesi de çorba getirmiyor. Ne olacak bizim bu halimiz başkanım" şeklinde paylaşım yaptı. Üniversiteli gençlerden gelen çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Oğuz, belediye ekiplerine üniversitede final sınavları boyunca her gün çorba ikramı yapılması talimatı verdi.Ekipler tarafından yapılan çorba ikramının tadını çıkartan gençler, "Kahramankazan Belediyesi ve Belediye Başkanımız Serhat Oğuz'a bizi kırmayıp çorbayla içimizi ısıttığı için teşekkür ederiz" paylaşımıyla teşekkür etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrenci dostu bir belediye olduklarını belirterek, "Kahramankazan Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Geleceğimiz ve yarınlarımız olan gençlerimizden gelen tüm istek ve öneriler başımızın tacıdır. Genç kardeşlerimize sınavlarında başarılar diliyorum" dedi. Başkanı Oğuz ayrıca, ilçelerindeki semt pazarı içinde bulunan belediye lokalinde, vatandaşlara ve öğrencilere her sabah ücretsiz olarak çay ve çorba ikramı yaptıklarını belirterek, "Bu uygulamamızdan tüm ilçe halkımız faydalanıyor. Okula giden yavrularımız, işlerine giden işçi, memur kardeşlerimiz, esnafımız ve tüm vatandaşlarımıza bu ikramı yapmaktan dolayı oldukça mutluyuz" diye konuştu.

