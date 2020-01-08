Yanlış tuz sipariş etmişler

Ankara'da önceki gün kar yağışı başkenti buz pistine çevirdi. Büyükşehir'in tuzlamada yetersiz kalmasını değerlendiren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Yanlış tuz sipariş vermişler benim dönemimden kalan tuzdan da Pursaklar Belediyesi'ne iki kamyon verip reklamını yapmışlar. Yeni alınan tuz kabul edilmeyince Ankara benim dönemimde alınan tuza kalmış. Yani Mansur Yavaş personeli doğru dürüst şartname yapamamış ve gelen tuzu da kabul edememişler. Ankara şimdi bunun cezasını çekiyor. Büyükşehir'de tuzlamadan anlayan bir tek şef kalmadı. Tuzlamadan anlayan 15 şef vardı. Bu şeflerin yerine atadıkları kişilerin bilgi ve tecrübeleri yok" açıklamalarında bulundu.Gökçek sosyal medya üzerinden Ankara'da buz pistine dönen yolların görüntülerini paylaştı. Yavaş ve taraftarları Gökçek dönemini karalamaya başladı. Gökçek bunlara sessiz kalmadı ve "Siz niye kendi döneminizi savunacağınıza bana saldırıyorsunuz?" diye cevap verdi. Gökçek paylaşımlarında şu bilgilere yer verdi: 2017'de Gökçek dönemimde 60 bin ton alüminyum silikatlı kurutulmuş tuz satın alındı. Bu tuz asfalt üzerindeki karın erimesi için en uygun tuz. Alınan tuzlar dört merkezde stoklandı. 1. Pursaklar, 2. Mamak, 3. Dikmen, 4. Güvercinlik merkez.2017 ve 2018'de pek kar yağmadığı için tuzun 40 bin tonu depolarda kaldı. Pursaklar Belediyesi'ne verilen iki kamyon tuz, Gökçek döneminden kalan tuz. Mansur Yavaş Pursaklar'a iki kamyon tuz gönderdi ve bunun reklamını yaptı. Mansur Yavaş döneminde 60 bin ton tuz ihalesini çıkıyor. Tuz alüminyum silikatlı kurutulmuş tuz değil. Gölden çıkartılan ham tuz. Ham tuz olunca tuz dökülürken topak topak oluyor. Eritme özelliği alüminyum silikatlı tuz gibi değil. Tuz 12 milyon TL'ye ihaleye çıkıldı. 6 milyon TL'ye ilgili firmaya verildi. 9bin + 10 bin + 10 bin ton tuz depolara getirildi. Ancak Ankara Üniversitesi getirilen tuzun şartnameye uygun olmadığını tespit etti. Yeni alınan tuz kabul edilmedi. Ankara Gökçek zamanında alınan tuza kaldı. Yavaş'ın personeli doğru dürüst bir şartname yapamadı. Ankara şimdi bunun cezasını çekiyor.BÜYÜKŞEHIR'IN yönetilemediğini ve tuzlamadan anlayan ekibin olmadığını ifade eden Gökçek, "Şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde tuzlamadan anlayan bir tek şef kalmadı. Tuzlamadan anlayan 15 aktif şef vardı. Şimdi hiçbiri görevde değil. Bu şeflerin yerine atadıkları kişilerin hiçbir bilgi ve tecrübeleri yok. Tuzlama yapma imkânları sıfır. Şimdi anladınız mı Ankara niye bu halde? Yeteneksizler, bilgisizler, daha alacakları tuzun kalitesini bilip de şartname hazırlayamayanlar, belediyeyi yönetince, Ankara bir kar yağışında (hem de on santimetrelik bir kar yağışında) felç oluyor" diye konuştu.

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