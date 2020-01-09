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1350 metrede karla mücadele

Kahramankazan’ın karla mücadelede örnek çalışmaları ilçe halkından tam not aldı

Giriş Tarihi: 9.1.2020
1350 metrede karla mücadele
Kahramankazan Belediyesi, önceki gün yaşanan yoğun kar yağışıyla ilçenin tüm noktalarında mücadele etti. Ekipler, ilçenin tüm noktalarında olduğu gibi 1350 rakımındaki ilçenin en yüksek yerleşim birimi Tekke Mahallesi'nin kar nedeniyle kapanan yollarını açtı. Karla mücadele ekipleri çalışmaları kapsamında ilçe merkezine 16 km uzaklıkta ilçenin en yüksek yerleşim yeri olan Tekke Mahallesi'nde de çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ana ve ara yolları açtı. Zor koşullar altında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri böylece ilçenin en yüksek yerleşim biriminde dahi ulaşımın aksamamasını sağladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde denetledi. Tekke Köyü sakinleri de, Başkan Oğuz'a ve belediye ekiplerine gayretli çalışmaları dolasıyla teşekkür etti. Vatandaşlar yollarının kapanmaması dolasıyla yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.
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1350 metrede karla mücadele
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