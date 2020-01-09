Durak var otobüs yok

Altındağ'a bağlı 7 bin nüfuslu Atıfbey Mahallesi'ndeki 454 numaralı EGO otobüs hattı kaldırılarak mahalleden 3-5 km öteden geçen 530 numaralı özel halk otobüsü hattı verildi. Mahalledeki 5 otobüs durağı boş boş duruyor mahalleli otobüse binmek için yollarda yağmur ve çamurda yürüyor. Okula işe gitmek isteyen mahalle sakinleri EGO hattını geri istediklerini söyleyerek seslerini duyurmak istedi. 5 gündür mağduriyet yaşadıklarını ve ALO 153 Mavi Masa'ya defalarca şikâyette bulunduklarını ifade eden mahalle sakinleri "Ey Mansur Başkan duy sesimizi bizi mağdur etme" dedi.Mahalle bakkalı 73 yaşındaki Yaşar Çeçen, "Mansur geldi otobüsümüz gitti. Biz otobüsümüzü geri istiyoruz" diyerek, mağduriyetlerinin son bulmasını talep etti. Karlı havalar dışında mahalleden sürekli otobüslerin geçtiğini ifade eden Çeçen, "Doğduğum yıldan beri bu mahalledeyim ben ilk kez böyle bir şey yaşadım. Otobüsler bizim için çok önemli öğrencisi, yaşlısı, engellisi, çalışanı herkes burada otobüs kullanır. Ama şimdi otobüse binmek için 5 km yol yürümek zorunda kalıyoruz. Mahallede 5-6 durak var ama otobüs yok. EGO olduğu zaman otobüsler çalışırdı, özel halk otobüs şoförlerine durumu izah ettiğimizde 'Bana ne git istediğin yere şikâyet et' girmiyorum o mahalleye diyor. Biz otobüsümüzü geri istiyoruz sesimizi duysunlar" diye konuştu.Torunu okula gitmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan Abdullah Kotan ise Mansur Yavaş'ın öğrencilere kolaylık diye yaptığı 60 liralık abonman kartın özel halk otobüslerinde geçmediğini belirtti. EGO otobüs hattını geri isteyen mahalleli Kotan, "Torunum hem yürüyor hem de bindiği otobüste abonman geçmiyor 60 liramız yandı. 60 lira bizim için büyük para belediyeye şikâyet ettim madem geçmiyor bu abonman paramızı geri verin diyoruz. 'Yapacak bir şeyimiz yok' diyorlar. Bu şekilde mağduriyet yaşayan yüzlerce öğrenci var. Bizim eski EGO otobüs hattımızı versinler. Çocuklar karda kışta yürümesin öğrencilere sağlanan avantajdan faydalansınlar" diyerek yetkililere seslendi.Mahallede çok sayıda öğrenci olduğunu okula gidiş gelişte zorluk çektiklerini belirten Mahalle Muhtarı Kenan Han, "30 yıldır bu mahallede muhtarlık yapıyorum ilk kez böyle bir olay yaşandı. Bu yanlıştan derhal vazgeçilmeli. Mahallemizde engelliler, öğrenciler var, kilometrelerce yolu yürüyüp bir de özel halk otobüsüne binmeleri reva mı? Burası Ankara'nın ilk kurulan mahallelerinden birisi. Ankara'nın göbeğinden yıllardır geçen EGO otobüsünü kaldırmak hangi akla mantığa uyuyor? Mahallemiz sahipsiz değil. Buradaki vatandaşın sosyo-ekonomik durumu ortada. Otobüs kullanan insanlarız" açıklamalarında bulundu.Yücel Altuntaş ise "Vücudumda 3 protez var, engelliyim ben otobüse binmek için kilometrelerce yürümek zorunda mıyım? EGO otobüsümüzü geri istiyoruz" dedi.

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