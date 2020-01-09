Hem minder hem tezgah

Başkent Ankara'da Fatih Tuna, 10 yaşındayken pazarcı babası Zeynel Tuna'nın yanında çalışmaya başladı.Güreşte yurt içinde düzenlenen turnuvalara katılan Tuna, 2 yıl sonra milli takıma seçildi.Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi olan Tuna, geçen yıl babasının iş değişikliği nedeniyle pazardan ayrılmasına rağmen, şimdi okuldan kalan boş zamanlarında babasının arkadaşının yanında ürün satışına devam ediyor.Fatih Tuna, üç kardeş olduklarını, ailesine destek olmak için semt pazarlarında çalıştığını söyledi. Pazarcılık mesleğini çok sevdiğini kaydeden Tuna,dedi. Hedeflerinden birinin de beden eğitimi öğretmenliği olduğunu kaydeden Tuna,diye konuştu.GÜREŞTE hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu kaydeden Fatih Tuna, şunları söyledi: "Ondan sonra da A milli takım antrenörü olarak, kendim gibi birçok çocuk yetiştirmek. Grekoromen stilde güreşiyorum, idolüm Rıza Kayaalp. Yeri geldiğinde onun yerini biz alacağız. Onun için çalışmalarıma devam ediyorum. Ailem aslında ilk başlarda, 'herhangi bir sakatlık olur' diye güreş yapmamı istemedi. Ama sonradan başarı gelince ailem de desteklemeye başladı. Bütün ailelerin önceliği okul ama spor yapmak okumaya engel değil. Ben hâlâ eğitim hayatımı devam ettiriyorum. Ailelere mesajım; ne olursa olsun spor yapan çocuğun arkasında dursunlar."

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