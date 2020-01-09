Muhtarlara ‘erken yaşta evlilik’ uyarısı

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ALTINDAĞ'DA erken yaşta evliliklerin önüne geçiliyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla "Çocukların korunmasında ve gelişiminin desteklenmesinde roller ve sorumluluklar" konulu seminer düzenlendi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen, AÇEV eğitmeni Erol Turgut tarafından verilen seminere 26 mahalle muhtarı katıldı. Seminere katılan Altındağlı muhtarlar; çocuk ihmal ve istismarları, erken yaşta evlilik ve çocuk gelişimini olumsuz etkileyen durumlar gibi konularda bilgilendirildi. Çocuk gelişiminin temel özellikleri, gelişimi olumsuz etkileyen durumlar ile buna neden olan ihmal ve istismar türleri üzerinde durulan seminerde, muhtarlar erken yaşta evliliğin oluşturacağı olumsuz durumlar hakkında da bilgi sahibi oldu. Başkan Asım Balcı, bu konuda yerel yönetimlerin en küçük yapı taşı olan muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirtti. Başkan Balcı, "Her çocuğun bütün gelişim alanlarının desteklendiği bir çevreyi oluşturmak hepimizin görevi" dedi.