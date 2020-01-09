Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Tokyo için 4 kotanın 3’ünün peşindeyiz

Tokyo için 4 kotanın 3’ünün peşindeyiz

Türkiye Başkanı : “ Olimpiyatları’na 2 kadın, 2 erkek sporcu ile katılma hakkımız var. 4 kotadan hedefimiz 3’ünü alabilmek. Tokyo’da madalyalar bekliyoruz”

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Tokyo için 4 kotanın 3’ünün peşindeyiz
TÜRKİYE Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 2020 Olimpiyatları için kotaların nisan ayında belli olacağını söyledi. Taşpınar, "2020 Tokyo'ya 2 kadın, 2 erkek sporcu ile katılma hakkımız var. 4 kotadan hedefimiz 3'ünü alabilmek. Tokyo'da madalyalar bekliyoruz. 9 yıl aradan sonra 2016 Rio Olimpiyatları'nda Daniyar İsmayilov, gümüş madalya kazanmıştı. Uzun bir aradan sonra ikincilik büyük bir başarı, İsmayilov geldiğinde başarısı yoktu, onu da bizim hocalar yetiştirdi" dedi.

DİŞİ NAİM GELİYOR
EN kuvvetli adaylardan birisinin Şaziye Erdoğan olduğunu söyleyen Taşpınar, "Şaziye dünya şampiyonu olmuştu. Seçmeler devam ediyor, bütün dünya sporcuları puan topluyor. Bizde de İsmayilov, gitme hakkı elde ederse madalya alır diye bekliyoruz. Şaziye gitme hakkı alırsa onun da madalya şansı olur" dedi. Taşpınar, milli sporcu Dilara Narin'e ilişkin "Hep rekor kırarak şampiyon oluyor, böyle devam ederse Naim Süleymanoğlu'nun kadın versiyonu diyebiliriz." şeklinde konuştu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokyo için 4 kotanın 3’ünün peşindeyiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN