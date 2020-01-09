Tokyo için 4 kotanın 3’ünün peşindeyiz

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 2020 Olimpiyatları için kotaların nisan ayında belli olacağını söyledi. Taşpınar, "2020 Tokyo'ya 2 kadın, 2 erkek sporcu ile katılma hakkımız var.Uzun bir aradan sonra ikincilik büyük bir başarı, İsmayilov geldiğinde başarısı yoktu, onu da bizim hocalar yetiştirdi" dedi.EN kuvvetli adaylardan birisinin Şaziye Erdoğan olduğunu söyleyen Taşpınar, "Şaziye dünya şampiyonu olmuştu. Seçmeler devam ediyor, bütün dünya sporcuları puan topluyor. Bizde de İsmayilov, gitme hakkı elde ederse madalya alır diye bekliyoruz. Şaziye gitme hakkı alırsa onun da madalya şansı olur" dedi. Taşpınar, milli sporcu Dilara Narin'e ilişkin "Hep rekor kırarak şampiyon oluyor, böyle devam ederse Naim Süleymanoğlu'nun kadın versiyonu diyebiliriz." şeklinde konuştu