Birlik olma zamanı

Süper Lig'de devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, ligin ilk devresinin bitimine 6 maç kala takıma geldiğini ve geçen seneden beraber oldukları arkadaş grubu olduğunu belirtti. Kaplan, "Bizden önce çalışan arkadaşlar elinden geldiği kadar çalıştı. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Trabzonspor maçından bu yana elimizdeki mevcut kadrodan 11 kurarak çıktık. Peş peşe 3 maç kaybettik. İçeride iyi oynadığımız Göztepe maçını kaybetmek daha üzücü olduk.
Sonra oyun formatımızı değiştirdik. Geriye düştüğümüz maçlarda 3-5-2 formatına döndük. Geriden gelerek beraberliği yakaladığımız için bizim adımıza sevindiriciydi. Galatasaray'dan 1 puan aldık. İçeride Denizlispor ile kazanmamız gereken maçı berabere bitirdik. Ondan sonra bir çıkışımız oldu. Takım içerisinde birlik beraberlik oldu. İnşallah bunu Konyaspor maçıyla 3 puanla başlayıp takımımızı bu ligde tutmak için hepimiz el ele verip üzerime geleni yapacağız"
dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
ORGİLL'DE BİR DÜŞÜŞ VAR
"Altyapımızdan 4-5 genç oyuncu getirdik. Hem abiler hem gençler kendi aralarında motive oldular. İkinci yarı iyi bir çıkış yapmamız lazım, bu takımı ligde tutmak lazım. Ankaragücü'nün yeri her zaman Süper Lig'dir.
Kamp çok iyi geçiyor ama alternatif kadro olarak elimizde bir sıkıntı var. Boyd ve Sacko bize büyük bir katkı yapmıştı. İlhan'ı, Aydın'ı oynatıyoruz ama top bizdeyken savunma arkasına derin koşan oyuncular olmadığı için durağan gözüküyor. Geçen seneki Orgill ile bu seneki Orgill arasında düşüş görüyorum."
TAKIMDAN SANTRFOR ÇIKARACAĞIZ
"BIZIM geçen sene kalan oyuncularımızdan orta sahada Hector, Faty gibi tecrübeli oyuncularımız var. Önde bir tek santrfor Orgill var. Biz hep şunu söylüyoruz. 3. bölgede alternatifli oyuncularımız olması lazım. 2 kenar, 1 santrfor olması lazım. Bizim tercih ettiğimiz mevkiler bunlar. Biz yasağımız kalkmayacak gibi takımdan bir santrfor yapacağız. Orta sahada bizim sıkıntımız yok, savunmada yok. Kaleci Korcan'ın alternatifi var. Ona bir gün bir şey olsa elimizde tecrübeli kalecimiz yok. Biz geçen sene altyapıda böyle oynattık şimdi Fenerbahçe'de oynuyor. Biz ona şansı verdik ve Türk futboluna hizmet ediyor."
SÜPER LİG'DEN TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNÜRÜZ
TEKLIF
gelmesi halinda tavranın ne olacağı sorusuna 'Düşünürüz' yanıtını veren Kaplan şöyle dedi: "İki kulüpte de 20 yılı aşkın hizmet ettim. İlhan Cavcav başkanımızın mekanı cennet olsun. Bana çok büyük emeği vardı. Ankaragücü'nde camiamızda bizi sevenler var. Kaoslu ortamlarda taşın altına elimizi koyduk. Ankara dışından teklif gelirse Süper Lig'den düşünürüz. Burası evimiz, yuvamız."
BEŞİKTAŞ TAYLOR BOYD'U İYİ KULLANAMADI
"BEN
Beşiktaş'ın Boyd'dan daha farklı faydalanacağını düşünüyordum. Taylor Boyd iyi bir oyuncu. Belki Beşiktaş'ta o sürecin içerisinde Boyd ile başladığı maçlarda istediğini veremedi ve Abdullah hoca tercihini başka yönde kullandı.
Boyd iyi bir karakter ve futbolcu."
TARAFTARIMIZ GECE GÜNDÜZ BİZE DESTEK OLDU
"ONLAR gecesini gündüzünü katarak destek oldular. Geçen sene kümede kalmamızın sebebi onlar. Eryaman'da oynadığımız tüm maçlarda bize destek oldular, deplasmanlarda kar kış demeden geldiler. Biz onların hepsini seviyoruz" dedi.