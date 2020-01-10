Birlik olma zamanı

TAYLOR

BOYD'U

Süper Lig'de devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, ligin ilk devresinin bitimine 6 maç kala takıma geldiğini ve geçen seneden beraber oldukları arkadaş grubu olduğunu belirtti. Kaplan, "Bizden önce çalışan arkadaşlar elinden geldiği kadar çalıştı. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Trabzonspor maçından bu yana elimizdeki mevcut kadrodan 11 kurarak çıktık.Sonra oyun formatımızı değiştirdik. Geriye düştüğümüz maçlarda 3-5-2 formatına döndük. Geriden gelerek beraberliği yakaladığımız için bizim adımıza sevindiriciydi. Galatasaray'dan 1 puan aldık. İçeride Denizlispor ile kazanmamız gereken maçı berabere bitirdik. Ondan sonra bir çıkışımız oldu. Takım içerisinde birlik beraberlik oldu.dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:"Altyapımızdan 4-5 genç oyuncu getirdik. Hem abiler hem gençler kendi aralarında motive oldular.Kamp çok iyi geçiyor ama alternatif kadro olarak elimizde bir sıkıntı var. Boyd ve Sacko bize büyük bir katkı yapmıştı. İlhan'ı, Aydın'ı oynatıyoruz ama top bizdeyken savunma arkasına derin koşan oyuncular olmadığı için durağan gözüküyor."BIZIM geçen sene kalan oyuncularımızdan orta sahada Hector, Faty gibi tecrübeli oyuncularımız var. Önde bir tek santrfor Orgill var. Biz hep şunu söylüyoruz. 3. bölgede alternatifli oyuncularımız olması lazım. 2 kenar, 1 santrfor olması lazım. Bizim tercih ettiğimiz mevkiler bunlar. Biz yasağımız kalkmayacak gibi takımdan bir santrfor yapacağız. Orta sahada bizim sıkıntımız yok, savunmada yok. Kaleci Korcan'ın alternatifi var. Ona bir gün bir şey olsa elimizde tecrübeli kalecimiz yok. Biz geçen sene altyapıda böyle oynattık şimdi Fenerbahçe'de oynuyor. Biz ona şansı verdik ve Türk futboluna hizmet ediyor."gelmesi halinda tavranın ne olacağı sorusuna 'Düşünürüz' yanıtını veren Kaplan şöyle dedi: "İki kulüpte de 20 yılı aşkın hizmet ettim. İlhan Cavcav başkanımızın mekanı cennet olsun. Bana çok büyük emeği vardı. Ankaragücü'nde camiamızda bizi sevenler var. Kaoslu ortamlarda taşın altına elimizi koyduk.Beşiktaş'ın Boyd'dan daha farklı faydalanacağını düşünüyordum. Taylor Boyd iyi bir oyuncu. Belki Beşiktaş'ta o sürecin içerisindeBoyd iyi bir karakter ve futbolcu.""ONLAR gecesini gündüzünü katarak destek oldular. Geçen sene kümede kalmamızın sebebi onlar. Eryaman'da oynadığımız tüm maçlarda bize destek oldular, deplasmanlarda kar kış demeden geldiler. Biz onların hepsini seviyoruz" dedi.