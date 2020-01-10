Geleceğin Sanatçıları’nın adresi Musiki Muallim Mektebi

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MUSIKI Muallim Mektebi'nde gerçekleşen protokol törenine Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Projenin Türkiye'de ilk kez Mamak'ta başlatıldığını kaydeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, "Mamak'ta uyguladığımız bu pilot projeyi önce Ankara'nın diğer ilçelerine sonra da Türkiye'nin farklı illerinde uygulayacağız" dedi. Yavuz, yetenekli çocukları topluma sanat alanında kazandırmak istediklerini, bunun için ilçe genelindeki okullarda yetenek taramaları yapacaklarını söyledi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de eğitimin verileceği Eski Musiki Muallim Mektebi'nden geçmişte birçok ünlü sanatçı çıktığını hatırlatarak, proje doğrultusunda eğitilecek çocukların da gelecekte başarılı sanatçılar arasında yer almasını umduklarını söyledi.