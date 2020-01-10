Hasta vatandaşları unutmadı

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hastanede ve evlerinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Oğuz, ilçedeki hasta vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Oğuz bu kapsamda, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Oğuz, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, hasta vatandaşlara sürekli olarak yanlarında olduklarını söyledi. Oğuz, hastane personeliyle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Oğuz ayrıca, evlerinde tedavi gören vatandaşları da unutmadı. Oğuz, evlerinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınları ziyaretinden dolayı Oğuz'a teşekkür ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.