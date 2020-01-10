Judo’nun acı günü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Judo Federasyonu'nun eski başkanlarından Ali Natık Canca, hayatını kaybetti. Federasyondan yapılan açıklamada, 1979-80 ve 1990-97'de iki dönem başkanlık görevlerinde bulunan Canca'nın, hastanede vefat ettiği bildirildi. Bilgi verilen açıklamada, "Judo Federasyon Başkanlığı dönemlerinde, Türk judosunun gelişmesi ve yaygınlaşması için öz verili hizmetlerde bulunan Canca'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi. Canca'nın cenazesi, bugün Antalya Muratpaşa Camisi'nde öğlen namazı ile defnedilecek.