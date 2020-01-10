Kahve bahane eğitim kalitesi şahane

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1.5 yıl önce 'Bir Kahvenizi İçeriz' sloganıyla başlatılan proje kapsamında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kaymakamlar, idareciler ve öğretmenler evlere konuk oluyor. Projede şimdiye dek merkezin yanı sıra 8 ilçe, 11 belde ve 185 köyde ikamet eden yaklaşık 29 bin öğrencinin ailesine ulaşıldı. Proje sayesinde 650 öğrencinin okul problemi çözülürken devamsızlık yapan yaklaşık 50 öğrenci de yeniden eğitime kazandırıldı. Maddi durumu iyi olmayan bin 300 öğrencinin ailesine de valilik tarafından destek sağlandı.Haftanın belirli günleri ev ziyaretleri gerçekleştiren Vali Sezer, bu kez masa tenisinde Türkiye şampiyonu olan down sendromlu Beyza Yurtoğlu'nun (13) evine konuk oldu. Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, mesai sonrası evlere konuk olan öğretmenlerin büyük bir fedakarlık içinde eğitim kalitesinin arttırılması için çalıştıklarını söyledi. Sezer, şunları kaydetti: "Eğitime devam eden yavrularımızı akşamları evlerinde ziyaret ediyoruz. Ailelerimiz ile tanışıyoruz. Bu manada öğretmenlerimiz çok büyük bir fedakarlıkla mesai sonrası çocukları evlerinde ziyaret edip ev ortamlarını görüyorlar. Aileler ile tanışıyorlar. Bunun tabi hem milli eğitime katkısı var hem bizim ortaya koyduğumuz projelerin gelişimine de büyük bir katkısı var." Yurtoğlu ailesine gerçekleştirilen ziyarette Vali Sezer'e çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, okul idarecileri ve öğretmenlerde ziyarette yer aldı.

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