Mamak Caddesi vatandaşı canından bezdirdi

Mamak'ta en işlek cadde Mamak Caddesi'nde bulunan çukurlar vatandaşları ve sürücüleri isyan ettirdi. Vatandaşların çilesine sessiz kalmayan AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medyadan görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi. Murat Köse, "Artık vicdanım dayanmıyor. Nedir bu Allah aşkına? Beceriksizlik mi, Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Köse, "Biz sabrettik ama artık yeter. Halkımız bu duruma mahkûm edilmemeli" dedi. Köse, "Artık vicdanım dayanmıyor. Mamak Caddesi, Mamak Belediyesi ve Kaymakamlığın olduğu en yoğun cadde. Nedir bu Allah aşkına? Mamak halkına ceza mı veriyorsunuz? 3 ay olacak neredeyse. Ceza değil de beceriksizlik mi yoksa? Büyükşehir yapmadığı için biz bir caddeye müdahale ederek çamurdan, çukurdan kurtaralım dedik ve asfaltını attık. Yavaş, "Bize söyleseydiniz, biz yapardık dedi" Kendisine Mamak'ta yapılan kazıları ve Büyükşehir'in asfalt yapması gereken yerlerin listesini verdik. Başta Mamak Çarşı içi olmak üzere, halkımız maalesef çamur ve çukur içinde günlerce eziyet çekti hala da çekiyor. Görüşmemizin üzerinden günler geçti, küçük bir iki çalışma hariç hiç ses yok. Mamak halkının bu mağduriyetine gönlümüz razı olmaz" diye konuştu.Köse, "Mamak Belediyesi olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden asfalt tahrip bedeli yaklaşık 25 Milyon alacağımız var. 2019'da Büyükşehir Mamak halkının olan 25 Milyon'dan bir kuruş veya bu ücret karşılığı, bir kürek asfalt vermemiştir. Büyükşehir'in kasasındaki Mamak halkına ait olan 25 Milyon'u derhal ödemesini istiyoruz. 'Bütçede tasarruf yaptık, bütçede fazla verdik, artırdık' demek kolay. Önce, Mamak halkının parasını ödeyin ki gerçek rakamlar ortaya çıksın., "Mamak halkına ceza veriyorsanız bu halk yeri geldiğinde gerekli cevabı en sert şekilde verecektir. Yok, bu olaylar beceriksizlikse, bir an evvel ekiplerinizi yenileyin ki Büyükşehir Belediyesi asfalt konusunda en azından eski seviyesine gelsin. Yoksa bu günleri bile arar Mamaklılar. ASKİ, kazıya başlamadan önce, hasar vereceği asfaltın kazı sonrası yapılması ve yolun eski haline getirilmesi için asfalt ücretini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yatırıyor. Bu ücretin Mamak Belediyesi'ne hemen aktarılması gerekir ki Mamak Belediyesi, ASKİ'nin hasar verdiği yolu yapsın" ifadelerini kullandı.

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