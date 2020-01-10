Neden mutlu son olmasın!

BU sezon Keçiörengücü forması ile TFF 1. Lig'de ve Türkiye Kupası maçlarında toplamda 11 kez saha çıkıp 5 gol atan 32 yaşındaki Dialiba Diabang, Takımın Antalya kampını değerlendiren Diabang, "Benim için özel bir şey yok, benim işim bu.Takım olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Her şey güzel gidiyor" dedi.Futbolun matematik olmadığının altını çizen tecrübeli futbolcu, "Sezonun ilk yarısında takım olarak çok iyiydik. Hep birlikte çalışarak puanlar kazandık ve sonuç olarak ilk yarıyı 28 puan ile 3. sırada bitirdik.Futbol matematik değil. Matematiği biliyoruz. Ne yaparsanız yapın sonuç belli.Takımında herkesin birbirine karşı bir güveni var. Hep birlikte çalışıyoruz. İlk yarıyı 3. bitirdik. Neden sezon sonu şampiyonluk olmasın" diye konuştu.sezon bir sakatlık dönemim oldu. Sakatlığım azda olsa performansımın düşmesine sebep oldu.Özellikle Karagümrük maçı deplasmanda oynadığımız için çok önemliydi. Maçtan önce gol atacağımı hissediyordum ve o maçta 2 gol attım. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol atmaya devam edeceğim."

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