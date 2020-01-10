Tokyo yolu Şili’den geçecek

TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle kota müsabakalarına katılımını sürdüren Karate Milli Takımı, olimpiyat yılı olan 2020'yi Şili'de açacak. Santiago'daki Karate 1 A Serisi'nin ilk etabında Ay-yıldız ekip tam kadroda tatamiye çıkacak. 2020'de Santiago, İstanbul ve Durban olmak üzere üç etap üzerinden yapılacak Karate 1 A Serisi'nin
sadece Şili etabı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek. 10-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek serinin Santiago etabında 65 ülkeden 466 sporcunun mücadele edeceği açıklanırken, Ay-yıldızlı ekibimiz 8 kadın, 11 erkek sporcuyla ülkemizi temsil edecek. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na karate branşında kota alacak ilk 32 isim, 6 Nisan'da sona erecek Olimpik puanlamanın ardından belli olacak.
SPORCULAR İLK 10'DA
2020 yılında altı kota turnuvasına çıkacak Karate Milli Takımı'nda sporcuların neredeyse büyük bir bölümü ilk 10 içerisinde yer alıyor. Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş
olimpik sikletlerinde lider durumda bulunurken, Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Merve Çoban
da üçüncü basamakta yer alıyor. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, zorlu süreçte son viraja iyi bir konumda girdiklerini belirtti.