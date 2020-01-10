Yeterli tedbirler alınmadı

ANKARABüyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumu Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonunda söz alan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara'da son günlerde etkili olan kar yağışının ve yağmurun yaşamı olumsuz etkilediğini, Büyükşehir'in sahadaki olumsuzlukların giderilmesi için yeterli tedbir almadığını ileri sürdü. Tuz stoğunun yeterli olması, ikmal yerlerinin belirlenmesi ve diğer kurum kuruluşlarla koordinasyon sağlanması gerektiğini belirten Balcı, Fen İşleri Dairesi'ndeki personelin yeni yönetimle değiştiğini, yeni personel deneyimsiz olduğu için mücadelede yetersiz kalındığını kaydetti. Balcı, "İlçe belediyeleri olarak gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Altındağ Belediye Başkanı olarak bunu kendime vazife ediniyorum. Hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Gerekli tedbirleri alabildik mi? Alamadık mı bunun muhasebesini yapmak gerekiyor. Büyükşehir çok ciddi imkânlara sahip burada yetişmiş personel var. Şef düzeyinde 10-15 tane özellikle fen işlerinde kritik düzeyde görev yapan personelin değiştirilmesi oradaki kurumsal hafızayı da yok ediyor. Hangi afet durumunda ne tür problemlerle karşılaşabileceğimizi ne tür tedbirler alınması gerektiğini bilen personel yine bu personel. Kış aylarına gelmeden bunun hazırlığını yaz aylarında yapılması gerekiyor. Araç, gereç, donanım, ekipman eksiklerinin giderilmesi tuz vb ihtiyaçlar varsa bunların giderilmesi ile ilgili tedariklerin alımların yapılması gerekiyor" dedi.

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