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’da ekmeğe zam yok

Giriş Tarihi: 11.1.2020
Ankara’da ekmeğe zam yok
BAŞKENTLILER, 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan tüketmeye devam edecek. Ankara'da ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zam, Ankara Valiliği tarafından iptal edildi.Alınan bilgiye göre, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam kararı, Ankara Valiliği'nde toplanan komisyon tarafından iptal edildi. Buna göre, Ankara'da 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek. Halk Ekmek'te yapılan zam ile ilgili henüz bir değişiklik yok.70 kuruştan 90 kuruşa çıkarılan Halk Ekmek Ankara'da hala 90 kuruştan satışa sunuluyor.
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Ankara’da ekmeğe zam yok
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