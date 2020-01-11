Ankaragücü’ne çim saha

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk oturumunu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis'te, MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin Tandoğan tesisleri içinde sentetik çim futbol sahası yapılması oy birliği ile kabul edildi. Mecliste kent yönetimine ilişkin gündem maddeleri, başkanlık yazıları ve Meclis üyelerinden gelen önergeler de görüşülerek karara bağlandı. Başkanlık yazısı olarak Meclis'e gelen "MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin Tandoğan Tesisleri içerisinde bulunan sahaya sentetik çim futbol sahası yapılmasına" ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Meclisi'nde ayrıca Denetim Komisyonu'na gizli oyla üye seçimi gerçekleştirildi.