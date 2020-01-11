Atıfbey otobüsüne kavuştu

Altındağ'a bağlı 7 bin nüfuslu Atıfbey Mahallesi'ndeki 454 numaralı EGO otobüs hattı kaldırılarak mahalleden 3-5 km öteden geçen 530 numaralı özel halk otobüsü hattı verilmişti. Mahalledeki 5 otobüs durağı boş boş duruyor mahalleli otobüse binmek için yollarda yağmur ve çamurda yürüyordu. Okula işe gitmek isteyen mahalle sakinleri EGO hattını geri istemişti. 9 Ocak'ta 'Atıfbey'in otobüs çilesi' başlığı ile yayınladığımız haber üzerine Büyükşehir harekete geçti, mahalleli ellerinden alınan otobüsüne kavuştu. Mahalleli, işe, okula gitmek için kilometrelerce yok yürümekten kurtulduklarını, çocuklar yaşlı ve engellilerin zor durumda kalmayacaklarını söyledi.ATIFBEY Mahalle Muhtarı Kenan Han ise, "Basın bizim sesimiz oldu. Vatandaşın sorunu çözüme kavuştu. Burası Ankara'nın en eski ilk kurulan mahallelerinden birisi. Ankara'nın göbeğinden yıllardır geçen otobüsümüz yine mahalledeki duraklardan geçecek. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Şimdi 530 numaralı özel halk otobüsü geçiyor bir kaç güne kadar da kaldırılan 454 numaralı EGO otobüsümüz de geri gelecekmiş. 'Mahalleden geçmeyiz' diyen özel otobüs artık mahallemizden geçiyor. Mahalleli adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.ANKARA'NIN ilk mahallelerinden biri olan Atıfbey'de yaşanan otobüs sorununun çözüme kavuşmasından mutlu olan mahalle bakkalı Yaşar Çeçen, "Sesimiz oldunuz, mahallemiz sayenizde tekrar otobüsüne kavuştu. Size ne kadar teşekkür etsek az. Mahalledeki öğrenciler, engelli ve yaşlılar zorlanmadan istedikleri yere gidecekler. Otobüsümüz çok şükür yeniden çalışıyor, çok mutluyuz. Yakın zamanda belediye otobüsü de gelecekmiş" diyerek teşekkür etti.

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