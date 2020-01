Burak Yılmaz ile sürekli bir savaş içerisindeyiz

İKINCI devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Ankaragücü'nde başarılı savunma oyuncusu Ante Kulusic, ''Konyaspor maçına çok az bir zamanımız var ama ligin ikinci yarısı için hazır olacağımızı düşünüyorum. Çünkü burada çok iyi çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.Türkiye'de ligin ikinci yarılarının daha da zor geçtiğini dile getiren Kulusic, "Bizim için her maç bir final olacaktır. Her maça bir savaşmış gibi çıkacağız, inşallah sonunda da iyi çalışarak ligde kalmayı başarırız. Son 3 maçtaki performansımız bizim için yeterli olamayacaktır, çünkü ikinci yarılar daha zor olur ve önümüzde 3 tane zorlu maç var. Eğer ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapabilirsek kendi işimizi kolaylaştırabiliriz. Benim zorlandığım forvetlerden birisi Burak Yılmaz. Gerçekten O'na büyük bir saygı duyuyorum. Sürekli mücadele içerisinde oluyoruz karşılıklı oynadığımız zaman. Sürekli bir savaş içerisinde oluyoruz, bundan sonra da öyle olacak."KULUSIC, Ankaragücü taraftarlarını çok sevdiğini ve her maç kendilerini desteklediklerini söyleyerek, ''Taraftarları çok seviyorum, her zaman destek oluyorlar. Özellikle evimizde oynadığımız maçları çok seviyorum çünkü taraftarlarımızı arkamıza aldığımızda büyük bir destek, büyük bir coşku oluyor bizim için. Ankara'yı ve Ankaragücü'nü çok seviyorum. Soyunma odasında da iyi bir atmosferimiz, arkadaşlığımız var'' dedi.

