Çözüm arayacağız

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı, 13-17 Ocak tarihleri arasında Ankara'da düzenleyeceğinda Türk sporunun sorunlarını ve çözüm önerilerini tüm ayrıntılarıyla ele alacak. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beş gün sürecek çalıştayda, özellikle futbol kulüplerinin dünya futbolunun lider ülkeleri Almanya, Fransa ve İngiltere'deki gibi idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini ifade etti.Avrupa kulüplerinin planlı kalkınma programları uygulayarak geliştiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Bizim de bu programları uygulamamız gerekiyor. Ülkemizde kulüp yapıları, Avrupa hatta dünyada eşine pak az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor.şeklinde konuştu.Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilecek oturumlarda, Türk futbolunun mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.Çalıştayın ikinci gününde ise "Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ile Türk Futbolunda, Adil Oyun, Pazarlama ve sponsorluk, iletişim, yayıncılık ve taraftar ilişkilerinin ele alınacağı "Türk Futbolunda Marka Yönetimi" başlıkları görüşülecek.Ardından "Spor kulüplerinin hukuki sorunları ve çözüm önerileri" ortak oturumda ele alınacak.Çalıştayın son üç günündeki oturumlarda ise katılımcaıların çözüm önerileri konuşulup tartışmaya açılacak.

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