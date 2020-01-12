Çözüm arayacağız

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı, 13-17 Ocak tarihleri arasında Ankara'da düzenleyeceği "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"
nda Türk sporunun sorunlarını ve çözüm önerilerini tüm ayrıntılarıyla ele alacak. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beş gün sürecek çalıştayda, özellikle futbol kulüplerinin dünya futbolunun lider ülkeleri Almanya, Fransa ve İngiltere'deki gibi idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini ifade etti.
BİZİM KULÜP YAPISININ DÜNYADA BENZERİ YOK
Avrupa kulüplerinin planlı kalkınma programları uygulayarak geliştiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Bizim de bu programları uygulamamız gerekiyor. Ülkemizde kulüp yapıları, Avrupa hatta dünyada eşine pak az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor. Dernek, anonim şirket, dernek/anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu yasal anlamda sorunları beraberinde getiriyor. Kulüpler ile yapacağımız çalıştayda, bu sorunlara çözüm yollarını konuşacağız"
şeklinde konuştu.
İLK İKİ GÜN TÜRK FUTBOLU TARTIŞILACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilecek oturumlarda, Türk futbolunun mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.
Çalıştayın ikinci gününde ise "Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ile Türk Futbolunda, Adil Oyun, Pazarlama ve sponsorluk, iletişim, yayıncılık ve taraftar ilişkilerinin ele alınacağı "Türk Futbolunda Marka Yönetimi" başlıkları görüşülecek.
Ardından "Spor kulüplerinin hukuki sorunları ve çözüm önerileri" ortak oturumda ele alınacak.
Çalıştayın son üç günündeki oturumlarda ise katılımcaıların çözüm önerileri konuşulup tartışmaya açılacak.