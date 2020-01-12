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Dertlere derman olan hizmetler vatandaşın ayağına kadar gidiyor

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Dertlere derman olan hizmetler vatandaşın ayağına kadar gidiyor
SOSYAL belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, sıcak yemekten ev temizliğine, evde sağlıktan kişisel bakıma kadar birçok hizmeti ücretsiz olarak vatandaşların ayağına götürüyor. Kahramankazan Belediyesi ekipleri, sürekli olarak ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşları ziyaret ederek, evlerine konuk oluyor. Ekipler yaptıkları ziyaretler kapsamında vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.
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Dertlere derman olan hizmetler vatandaşın ayağına kadar gidiyor
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