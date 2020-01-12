Keçiören’de 6000 fidan dağıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

"KEÇIÖREN'DE herkesin bir dikili ağacı olacak" diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşlarımızla, çocuklarımızla ve gençlerimizle Keçiören'in bütün sokaklarını yeşillendireceğiz. 5 yıl içerisinde ilçemizin tüm sokaklarını ağaçlandırıp, Keçiören'i Türkiye'nin en yeşil kenti yapacağız. Dağıttığımız bu fidanları dikeceğiz, koruyacağız, sulayacağız ve takibini yapacağız" dedi. Törende 6000 adet sedir fidanı dağıtılırken, Başkan Altınok katılımcılara ve minik öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Bu yıl 150 bin fidan dağıtacağız. Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve daha sonra da yeşil Türkiye hedefimiz var" diye konuştu.