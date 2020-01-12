Neşet Ertaş türküleri Altındağ’da

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞ Belediyesi, büyük usta Neşet Ertaş'a vefasını, yine onun türkülerini seslendirerek gösterdi. Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği korosu, "Neşet Ertaş Türküleri Konseri" ile kulakların pasını sildi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın da izlediği konsere, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı. Konsere Altındağlı vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Sanatseverler, Yunus Emre Kültür Merkezi'ni hınca hınç doldurdu. Yaşları 45-75 arasında değişen koro üyeleri, koro şefi İlkim Eylül İlk yönetiminde seslendirdiği türkülerle profesyonel sanatçılara adeta taş çıkardı. Büyük usta Neşet Ertaş'ın "Karadır Şu Bahtım Kara, Şu Garip Halimden, Ah Yalan Dünya, Bağa Gel Bostana Gel, Kendim Ettim Kendim Buldum, Ahirim Sensin, Gönül Dağı, Neredesin Sen" gibi Türk Halk Müziği'ne damgasını vurmuş, unutulmayan eserlerini seslendiren koro, dinleyenleri mest etti. Neşeli türküler eşliğinde oynayan dinleyicilerin, zaman zaman da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Dinleyenleri duygu seline sürükleyen konserde, koro şefi İlkim Eylül İlk de seslendirdiği solo türkülerle kulakların pasını sildi.