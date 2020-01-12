Otopark ücretlerinde yeni fiyatlandırma kabul edildi

ABB Meclis'i Ocak ayı 3. oturumu meclis başkanvekili Fatih Ünal'ın Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde otopark ücretlerine zam yapılmasına ilişkin tartışmalar yaşandı. Oturumda 1 liralık otopark ücretlerine zam yapılmasına ilişkin de tartışmalar yaşandı. Konuyla ilgili söz alan AKP Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, çoğu yerde 1 liradan 5 liraya çıkartılacak ücretlerin vatandaşlara sıkıntı yaratacağını belirterek "İnsanlar için hayatı zorlaştırmamız değil, kolaylaştırmamız gerekir. Bir belediyenin en büyük görevi insan hayatını kolaylaştırmaktır. Eğer devlet birtakım noktaları kendi elinde tutmazsa buraları yönetmezse buraları da serbest bir şekilde bıraktığında fiyatlar maalesef yukarı doğru çekiliyor ve vatandaşımızı mağdur ediliyor. Sayın başkan seçildiği günden bugüne kadar 2 tane otopark zammı getirdi. 1 tane ASKİ su zammı getirdi. Onu meclis reddetti, tekrar su zammını getirdi. Tekrar reddetti. Otopark zammı getirdi, meclis reddetti. Tekrar getirdi. En son gelen zam hikâyemiz bir mahkeme kararına binaen geldi. İşimiz insanların hayatını kolaylaştırmak olmalı. Biz Ankara'da insanımız daha rahat etsin diye daha kolay işini görsün kısa sürede meselelerini çözüp ayrılsın ve cebinden çok ciddi paralar çıkmasın diye bir çalışma yürütüyoruz" dedi."Bu meclis millete hizmet etme yeridir" diyen Altunışık, "Bu meclis milletin cebine elini sokma yeri değildir. Meclisimiz milletimizin yanında durmalıdır. Meclisimiz milletimizin hukukunu korumak durumundadır. Ve biz bu hukuku dün ve bugün olduğu gibi bundan sonrada korumaya devam edeceğiz" dedi. Yeni tarife AK Parti ve MHP oyları ile kabul edildi.otopark ücret tarifesi;0-30 dakika arası ücretsiz, 30 dakika-1 saat arası 2 TL, 1-2 saat arası 4 TL, 2-4 saat arası 6 TL, 24 saat 10 TL., 1 saate kadar 2 TL, 1-4 saat arası 4 TL, 4-8 saat arası 6 TL, 24 saat 10 TL.1 TLdeğil 2 TL.ise 2 saate kadar 2 TL, 2-4 saat arası 4 TL,4-8 saat arası 6 TL, 24 saat 10 TL olarak kabuledildi.

BUGÜN NELER OLDU