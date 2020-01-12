Patron ‘Türkiye’ diyor

Ankaragücü'nde ligin ilk yarısında yaşadığı sakatlıklar yüzünden sadece ligin son haftasında Denizlispor karşısında sahaya çıkabilen, bu maçta da attığı 2 golle takımına 1 puanı getiren isim olan Oscar Scarione, takımının Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de geriden kalan 17 haftada basit goller yediklerini ifade eden tecrübeli futbolcu,dedi.Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçında attığı 2 golle takımına puan getirmesi sorulan Scarione şöyle cevap verdi:Futbol hayatının sonra ermesinin ardından Türkiye'de yaşayabileceklerini söyleyen Scarione,dedi.Son 3 ayda, 3 farklı sakatlık yaşadığını vurgulayan Scarione, "Son 3 ayda 3 farklı sakatlık geçirdim. Sakatlıkların sebebini bulmaya çalışıyordum ancak bulamadım. Şu an için yüzde yüz iyileştim ve sakatlıklar geride kaldı.En önemlisi, benim için en özeli Denizlispor maçını iyi bitirdim ve maç sonrasında ağrı hissetmedim" şeklinde konuştu. Teknik direktör Mustafa Kaplan ile aralarında normal bir ilişki olduğunu ifade eden Oscar Scarione, konuşmasını şöyle tamamladı:"Futbolcu-teknik adam ilişkisi. Eğer bende yüzde yüz hazır olursam takım adına elimden geleni yapmaya çalışırım, böyle olunca da hocam Mustafa Kaplan da beni kullanır diye düşünüyorum."

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