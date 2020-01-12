Patron ‘Türkiye’ diyor

Ankaragücü'nde ligin ilk yarısında yaşadığı sakatlıklar yüzünden sadece ligin son haftasında Denizlispor karşısında sahaya çıkabilen, bu maçta da attığı 2 golle takımına 1 puanı getiren isim olan Oscar Scarione, takımının Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de geriden kalan 17 haftada basit goller yediklerini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Ligin ilk yarısında çok basit ve erken goller yedik. İstediğimiz galibiyete ulaşamadık. Öncelikle bunu engellememiz gerekiyor. Bu bizim için bir problem. Bazen kazanmak için riskler almak gerekiyor. Bizim önceliğimiz basit goller yememek, daha sonrasının geleceğini düşünüyorum"
dedi.
"DENİZLİSPOR'A ATTIĞIM GOLLER ANLAMLIYDI"
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçında attığı 2 golle takımına puan getirmesi sorulan Scarione şöyle cevap verdi: "Bu benim için inşallah iyi bir başlangıç olur. Benim için de çok özeldi. Uzun süre sakatlıklarla boğuşup, uzun süre top oynayamadım. Gerçekten bu iki gol benim için çok anlamlı ve özeldi. Beni seven arkadaşlarım, dostlarım beni kutladılar ancak özel bir konuşma olmadı."
Futbol hayatının sonra ermesinin ardından Türkiye'de yaşayabileceklerini söyleyen Scarione, "Büyük olasılıkla Türkiye'de yaşayabiliriz. Eşim burayı çok seviyor. O da patron olduğuna göre... Burada kalabiliriz diye düşünüyorum"
dedi.
"SON 3 AYDA 3 AYRI SAKATLIK GEÇİRDİM"
Son 3 ayda, 3 farklı sakatlık yaşadığını vurgulayan Scarione, "Son 3 ayda 3 farklı sakatlık geçirdim. Sakatlıkların sebebini bulmaya çalışıyordum ancak bulamadım. Şu an için yüzde yüz iyileştim ve sakatlıklar geride kaldı. Her futbolcu için önemli olan sahaya çıktığı zaman gol atıp, asist yapmaktır. İnşallah benim için de ligin ikinci yarısı böyle olur diye düşünüyorum.
En önemlisi, benim için en özeli Denizlispor maçını iyi bitirdim ve maç sonrasında ağrı hissetmedim" şeklinde konuştu. Teknik direktör Mustafa Kaplan ile aralarında normal bir ilişki olduğunu ifade eden Oscar Scarione, konuşmasını şöyle tamamladı:
"HAZIR OLURSAM HOCA BENİ DE KULLANIR"
"Futbolcu-teknik adam ilişkisi. Eğer bende yüzde yüz hazır olursam takım adına elimden geleni yapmaya çalışırım, böyle olunca da hocam Mustafa Kaplan da beni kullanır diye düşünüyorum."