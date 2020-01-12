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Taurus ’de Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Taurus AVM’de Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
JLL tarafından yönetilen Taurus Alışveriş Merkezi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirdiği kahvaltı organizasyonu ile kutladı. 1961 yılından beri gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için her yıl 10 Ocak tarihinde kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü, Taurus AVM'de kahvaltı organizasyonu ile taçlandırıldı. 8 farklı basın kuruluşundan Milliyet, Hürriyet, İHA, TGRT, Turkuvaz Medya, Sabah, Ankara Etkinlik, Business Ankara misafirlerinin ağırlandığı etkinlikte gazeteciler, 10 Ocak sabahına sıcak bir kutlamayla başladı. Birbirinden farklı etkinliklere ve ses getiren kampanyalara ev sahipliği yapan Taurus AVM, 2020 boyunca adından söz ettirecek kampanya ve etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
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Taurus AVM’de Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
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