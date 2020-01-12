Tüberküloz hastalarına görüntülü ilaç tedavisi

TÜRKIYE genelinde Verem Savaş Dispanserlerinde uygulanan videolu doğrudan gözetimli tedavi ile binlerce tüberküloz (verem) hastasına ilaçları telefonla görüntülü aranarak içiriliyor. Uygulamayla; tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara varabilen bu hastalıktan toplumun korunması amaçlanıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin kişide bulunan tüberküloz hastalığının takibi, toplum sağlığının korunması amacıyla dijital ortama taşındı. Verem Savaş Dispanserlerinde uygulanan video eşliğinde doğrudan gözetimli tedaviyle bugüne kadar binlerce hasta sağlığına kavuştu. Türkiye'de uygulanan yöntemle yüzde 90'lara varan başarı sağlandı. Uzun soluklu bir tedavi gerektiren bu hastalıkta ilaç kullanımını teşvik etmek için Sağlık Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzaladığı protokolle tüberküloz hastalarına maddi yardım yapılmaya başlanmış, ayrıca bakım desteği duyanlara da ekstra destek verilmesi kararlaştırılmıştı. Videolu doğrudan gözetimli tedaviyle hastaların ev konforunda takibi yapılıyor, böylelikle hastalar hem zamandan tasarruf ediyor hem ulaşıma ücret ödemiyor. Uygulama hastaların hafta sonu da takibinin yapılmasına imkan sunuyor. Doktor ya da sağlık personeli, takibini yaptığı hastayı tek tek görüntülü arıyor, önce ilaçları göstermesini istiyor ardından ilaçlarını içmesini bekliyor. Bu süre içinde hastaya genel sağlık durumu ile ilgili sorular da soruluyor. Hastaneye gidip vakit kaybetmediklerini belirten hastalar ise uygulamadan oldukça memnun. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tüberküloz Birim Sorumlusu Dr. Hatice Turan, verem hastalığının tedavi edilen bir hastalık olduğunu ama tedavi sürecinin çok uzun olduğu için sıkıntılı durumlar oluşturabildiğine işaret etti. Hastanın verem tanısı aldıktan sonra en az 6 ay süreyle düzenli tedavi alması gerektiğini vurgulayan Turan, "Günde en az 3-4 tane ilaç kullanması gerekiyor. 6 boyunca düzenli ilaç kullanmak hiç kimse için kolay bir süreç değil" diye konuştu.

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