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Buz Hokeyciler Sofya’da piste çıkıyor

’de yeni filizlenen buz hokeyi sporunda yetişen gençler, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman müsabakalarında mücadele edecek

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Ümit Milli Buz Hokeyciler Sofya’da piste çıkıyor
BULGARISTAN'IN Sofya şehrinde düzenlenecek olan 20 Yaş altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman müsabakaları için Buz Hokeyi Ümit Milli Takımı hazırlıklarını Gebze'de tamamlayarak bu kente gitti. B grubunda Tayvan, Avustralya ve Güney Afrika ile mücadele edecek Milliler, grubu ilk iki sırada bitirmeleri halinde final serisinde 3. Klasman için madalya mücadelesi verecek.

HEDEF BİR ÜST KLASMAN
TÜRKIYE Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak oyunculara güvendiklerini belirterek, "Oldukça genç bir kadroya sahibiz ve oyuncularımız bu sezon iyi bir hazırlık döneminden geçtiler. Bu kategoride altın madalya alarak bir üst klasmana yükselmeyi hedefliyoruz. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve yöneticilerimize başarılar diliyorum" dedi.
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Ümit Milli Buz Hokeyciler Sofya’da piste çıkıyor
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