Ümit Milli Buz Hokeyciler Sofya’da piste çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

BULGARISTAN'IN Sofya şehrinde düzenlenecek olan 20 Yaş altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman müsabakaları için Buz Hokeyi Ümit Milli Takımı hazırlıklarını Gebze'de tamamlayarak bu kente gitti.TÜRKIYE Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak oyunculara güvendiklerini belirterek,dedi.