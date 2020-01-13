Avukat Elbir’in yaşam mücadelesi

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38 yaşındaki 1,5 aylık avukat işinden çıkıp kaldırımda yürüyerek evine giderken hızla gelen aracın çarpması sonucu 8 metrelik toprak uçurumdan yuvarlandı. Kafatasında çökme, ciğerlerinde patlama meydana gelen Turgay Elbir,toprak zeminli uçurum sayesinde hayatta kaldığını ve kaza sonrası kendisine çarpan kişinin daha ameliyattayken savcılık tarafından serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Trafik kazaları ile ilgili caydırıcı cezalar bulunmadığını belirten Elbir, bir hukukçu olarak mücadele vereceğini yetkililerin de bu konu hakkında daha fazla duyarlı olmasını talep etti. Riskli ameliyat geçiren Elbir, kaza sonrası yaşananları öğrenince büyük şok yaşadı. "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" diyerek sitem eden avukat 3 ay içinde yeni bir riskli ameliyat olacağını beyan etti.Çetin Emeç Bulvarı'ndaki demir köprü yakınlarındaki yaya kaldırımında 20 Kasım 2019'da saat 20.40 sıralarında işinden çıkıp evine gitmek isteyen çiçeği burnunda avukat hayatının şokunu yaşadı. "Astsubay olarak doğuda terörle mücadelede yıllarca çalıştım burnum bile kanamadı evime giderken kaldırımda bana çarpan araba yüzünden hayatım mahvoldu" diyen Elbir, kaza sonrası kendisine hızla kendisine çarpan araç sahibi diş hekimi M.K.'dan şikayetçi oldu. M.K.'yı yaralının hayati tehlikesi devam ederken serbest bırakan savcı hakkında da soruşturma açacağını söyledi.yaşanan trafik kazası sonrası yaralanan sakat kalan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Kaza sonrası kusurlu bulunan sürücülerin çoğuna ceza verilmediğini ifade eden avukat Elbir, "Kaza sonrası hayatım alt üst oldu yükselme sınavlarına giremedim. 2 aydır yatıyorum nefes darlığı çekiyorum riskli bir ameliyat daha olacağım ve ölüm riski var. Ben bu halde yaşam mücadelesi verirken bana çarpan diş hekimi dışarıda hayatını yaşıyor belki başka insanların da canını yakacak bu hekimin elinden ehliyeti alınmalı gerekli cezalar verilmeli" dedi.Kazasonrası kendisine çarpan diş hekiminin ilk yardım müdahalesi yapmadığını ve ambulans dahi çağırmadan karakola sığındığını belirten Elbir yoldan geçerken kazayı görüp gelenlerin yardımcı olduklarını söyledi. Kaza anını hayal meyal hatırladığını belirten Elbir, "Çarpan kişi yardım etmeye tenezzül etmeden olay yerinden kaçıp güya şoka girip karakola gitmiş. Şoka giren birinin aklına nasıl karakol gelir anlamış değilim. Genç bir çocuk çok yardımcı oldu ambulans çağırdı 'dayan abi' diye telkin etti, kendisine çok teşekkür ederim. Hayatta kalmama vesile oldu. Sizin aracılığınız ile eğer bu haberi okursa beni bulmasını isterim kendisine can ve teşekkür borcum var" diye konuştu.