Daşgün’e Ankara Demir’den hoşgeldin

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 20 puanla alt sıralarda tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarının ilk maçında evinde lider Ankara Demirspor'a da yenilmekten kurtulamadı: 0-2.Bu skorla 20 puanda kalan Bodrumspor'da takımın yeni teknik patronu Tarık Daşgün, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda yeni transferler Hikmet ve Timur da ilk 11'de oynadı.