Daşgün’e Ankara Demir’den hoşgeldin

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 20 puanla alt sıralarda tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarının ilk maçında evinde lider Ankara Demirspor'a da yenilmekten kurtulamadı: 0-2. Ankara temsilcisi, 2. dakikada Serdar ve 86'ncı dakikada Mustafa Tahir'in golleriyle 3 puana uzanarak 39 puanla zirvedeki yerini korudu.
Bu skorla 20 puanda kalan Bodrumspor'da takımın yeni teknik patronu Tarık Daşgün, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda yeni transferler Hikmet ve Timur da ilk 11'de oynadı.