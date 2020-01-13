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Daşgün’e Ankara Demir’den hoşgeldin

TFF 2. Lig’de Kırmızı Grup’ta haftaya lider giren , deplasmanda Tarık Daşgün’ün başına geçtiği Belediye Bodrumspor’u mağlup edip liderliğini sürdürdü

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Daşgün’e Ankara Demir’den hoşgeldin
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 20 puanla alt sıralarda tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarının ilk maçında evinde lider Ankara Demirspor'a da yenilmekten kurtulamadı: 0-2. Ankara temsilcisi, 2. dakikada Serdar ve 86'ncı dakikada Mustafa Tahir'in golleriyle 3 puana uzanarak 39 puanla zirvedeki yerini korudu. Bu skorla 20 puanda kalan Bodrumspor'da takımın yeni teknik patronu Tarık Daşgün, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda yeni transferler Hikmet ve Timur da ilk 11'de oynadı.
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Daşgün’e Ankara Demir’den hoşgeldin
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