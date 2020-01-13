Downlu çocuklara Haluk Levent desteği

Akupunkturistve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu'nun Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle başlattığı sosyal sorumluluk projesi, Türkiye'ye örnek olma yolunda ilerliyor. '1'likte Başaracağız Projesi'nin ilk ayağında Dr. Buyrukçu, 25 down sendromlu çocuğu zayıflama programına aldı. Gruplar halinde her hafta düzenli olarak Dr. Buyrukçu tarafından akupunktur uygulanan çocuklar, son gelişlerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Dillere pelesenk olan birbirinden güzel şarkılarının yanısıra yardım çalışmalarıyla da dikkat çeken Haluk Levent, tedavideki çocukları Dr. Buyrukçu'nun kliniğinde ziyaret etti. Ankara'da kendisine başvuran iki down sendromlu çocuğu da Dr. Buyrukçu'ya emanet eden sanatçı, özel çocuklar ve aileleriyle unutulmaz anlar, duygu yüklü dakikalar yaşadı. Şarkıcıyı karşılarında görünce büyük heyecan yaşayan down sendromlu çocuklar, sanatçının şarkılarını birlikte söyledi, sevgi gösterisinde bulundu ve bol bol fotoğraf çektirdi. Çocukların her biriyle tek tek ilgilenen Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Platformu'nun Ankara'daki temsilciliği ile birlikte bu projenin sonuna kadar arkasında olacağını söyledi.DR. BuğraBuyrukçu obezitenin down sendromlularda genel sorun olduğunu söyleyerek şu bilgileri aktardı:"İğneyle değil lazer akupunkturla tedavilerini üstlendiğimiz bu çocuklar hızla kilo verecekler. Projemizin finalinde onların uygun işletmelerde istihdam edilmeleri var. Elde ettiğimiz başarı dalga dalga yayılacak."

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