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Hamsi geri döndü

Padişahların vazgeçilmezi lüfer, ’deki balıkçı tezgahlarında kilogramı 120 liradan satılıyor. Rusya ve Gürcistan’dan geri dönen hamsi ise balıkçıların yüzünü güldürdü

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Hamsi geri döndü
Kırıkkale'de 35 yıldır balıkçılık yapan Tamer Çelik, tezgâhın en pahalı ürününün lüfer olduğunu ve kilogramı 120 liradan satıldığını söyledi. Padişahların en çok tükettiği balık türünün lüfer olduğuna değinen Çelik, şunları kaydetti: "Şu an tezgâhın en pahalı ürünü lüfer balığıdır. Lüfer balığı az çıkar 450-500 gram ağırlığında gelir. 120 liradır kilosu. Ama diğer balıklarda 15 lira, 20 lira, 25 lira, 40 lira, 50 lira arasında değişir. Tezgâhın en pahalı balığı lüfer balığıdır."

'BOĞAZIN İNCİSİDİR LÜFER'
Çelik, "Denizin kraliçesidir lüfer balığı. İstanbul tarafından çıkar boğaz balığıdır. Boğazın incisidir lüfer balığı. Padişahların en çok sevdiği balık lüfer balığıdır. Bu lüfer balığı kendine has çok güzel bir balıktır. Kemiği kılçığı olmaz. Izgarası çok lezzetli olur. Boğazın incisidir o. Padişahlar da yer her vatandaşı da yerdi. Herkesin bütçesine uygun değil. Az çıktığından dolayı talep çok olsa da nadir satılan balıktır. Çünkü az çıkıyor" dedi.

'HAMSİDE BU TARAFA DOĞRU AKIM VAR'
Yaklaşık 10 gün önce Rusya ve Gürcistan'a giden hamsinin geri dönüş yaptığını ifade eden Çelik, kilogram fiyatının 10 ile 15 lira olduğunu belirtti. Çelik, "Şu an her tarafa taze balık geliyor. Bir ay boyunca inşallah devam edecek hamsi. Hamside bu tarafa doğru akım var. Hamsinin kilosu ise 10 ile 15 lira olarak değişiyor. Bugün için hamsi çok güzel Samsun'dan geliyor. Taze ve canlı balık. İnşallah 1 ay 1.5 ay sürerse canlı hamsiyi Kırıkkale halkı rahat rahat yiyecek. Türkiye genelinde vatandaş rahat rahat yiyecek inşallah" diye konuştu.

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Hamsi geri döndü
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