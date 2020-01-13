‘Herkes Süper Lig’de oynamak ister’

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Keçiörengücü'nün başarılı orta saha oyuncusu Burak Aydın soruları yanıtladı. Kampın çok verimli geçtiğini dile getiren Aydın, "Takımımıza daha fazla fayda sağlamak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim"
dedi. TFF 1. Lig'de yeni olmalarına rağmen sezona çok iyi başladıklarını dile getiren Burak Aydın, "Geçtiğimiz sezon oynayanlar ile takıma yeni katılanların arasında güzel bir uyum olduğunu düşünüyorum. İyi bir arkadaşlık ortamının olmasının meyvesini sezonun ilk yarısını üçüncü sırada bitirerek aldık.
Bu lige yeni çıkan takımların genellikle düşüncesi ligde kalıcı olmak ve düşmemek olur. Bizim de ilk hedefimiz bu. Şu an her şey bunu gösteriyor. Takım olarak ikinci yarının çok zor geçeceğinin bilincindeyiz" diye konuştu. Antalya'da yapılan hazırlık kampı için de Aydın da, "Kamp yorucu geçiyor ama tatlı yorgunluklar bunlar. Günde çift idman yaptık. İnşallah ilk yarıda gösterdiğim performansın üzerine koyarak ikinci yarıda devam etmek istiyorum. Takımımıza daha fazla fayda sağlamak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim"
şeklinde konuştu.
"YÖNETİM HER ŞEYİ YAPIYOR"
"Herkes üst liglerde oynamak ister"
diyen Burak,
"4 yıldır bu takımdayım.
Keçiörengücü
ile Süper Lig'e
çıkabilirsek bu hayalime
kavuşmuş
olacağım. Tabii ki
bu başkanımızın
ve hocamızın vereceği
bir karar
olur. Bu kulüp
her şeyin
en iyisini
hak ediyor. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bizleri mutlu etmek adına her şeyi yapıyor. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz"
ifadelerini
kullandı.
"ONLAR BİZİM İTİCİ GÜCÜMÜZ"
Keçiörengücü taraftarının verdiği desteğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Aydın, "Taraftarımızın desteği bize sahada itici bir güç oluyor. Bunu geçen yıldan bu yana gösterdiğimizi düşünüyorum. Örneğin Hatayspor maçına kadar uzun bir süre evimizde 33 maç gibi yenilmeme serimiz vardı. Bundan sonra daha öncede olduğu gibi arkamızda durup desteklerini sürdürsünler. Stadı doldursunlar. Onlar geldikçe bizim de performansımız daha da artacaktır diye düşünüyorum" dedi.