‘Herkes Süper Lig’de oynamak ister’

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Keçiörengücü'nün başarılı orta saha oyuncusu Burak Aydın soruları yanıtladı. Kampın çok verimli geçtiğini dile getiren Aydın,dedi. TFF 1. Lig'de yeni olmalarına rağmen sezona çok iyi başladıklarını dile getiren Burak Aydın, "Geçtiğimiz sezon oynayanlar ile takıma yeni katılanların arasında güzel bir uyum olduğunu düşünüyorum.Bu lige yeni çıkan takımların genellikle düşüncesi ligde kalıcı olmak ve düşmemek olur. Bizim de ilk hedefimiz bu. Şu an her şey bunu gösteriyor. Takım olarak ikinci yarının çok zor geçeceğinin bilincindeyiz" diye konuştu. Antalya'da yapılan hazırlık kampı için de Aydın da,şeklinde konuştu.diyen Burak,"4 yıldır bu takımdayım.Keçiörengücüile Süper Lig'eçıkabilirsek bu hayalimekavuşmuşolacağım. Tabii kibu başkanımızınve hocamızın vereceğibir kararolur. Bu kulüpher şeyinen iyisinihak ediyor.ifadelerinikullandı.Keçiörengücü taraftarının verdiği desteğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Aydın, "Taraftarımızın desteği bize sahada itici bir güç oluyor. Bunu geçen yıldan bu yana gösterdiğimizi düşünüyorum. Örneğin Hatayspor maçına kadar uzun bir süre evimizde 33 maç gibi yenilmeme serimiz vardı. Bundan sonra daha öncede olduğu gibi arkamızda durup desteklerini sürdürsünler. Stadı doldursunlar. Onlar geldikçe bizim de performansımız daha da artacaktır diye düşünüyorum" dedi.

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