Keçiören’de ‘Alo Çöp Acil’ hizmette

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Belediyesi, evsel atıkların alınması konusunda vatandaştan gelen anlık isteklere daha hızlı cevap vermek için Alo Çöp Acil hizmetini hayata geçirdi. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen talepler doğrultusunda çöpün bulunduğu adrese giden ekipler evsel atıkları daha kısa sürede ortadan kaldırıyor.Başkan Turgut Altınok, vatandaşlarının beklentilerine cevap verecek temizlik hizmetine öncelik verdiklerini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi Keçiören'in temizlik problemini çözdük. Keçiören'de okul, ibadethane, cadde ve sokaklar artık daha temiz. İnşallah Keçiören'i gül suyuyla yıkayacağız" dedi.Keçiören Belediyesine kazandırdıkları yeni hizmet araçlarıyla tasarruf sağladıklarının bilgisini de veren Başkan Altınok şunları söyledi: "Keçiören Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. İlçemiz sınırlarındaki her sokak ve mahalleye hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filomuza iki adet "Alo Çöp Acil" aracı temin ettik. Keçiören'imize kazandırdığımız 50 milyon TL'lik araç filomuzla artık çöp toplama işini belediye olarak biz yapıyoruz. Eskiden çöp toplama işine 6 milyon TL ödüyorduk. Şimdi belediyemizin yürüttüğü çöp toplam hizmetiyle ayda 3 milyon tasarruf sağladık. Böylece yeni hizmet ve yatırımlara da bütçe ayırıyoruz"Buarada Alo Çöp Acil hizmetine ulaşmak isteyen vatandaşlar, gündüz 0312 361 10 06 - gece ise 0312 378 77 16 nolu telefon numaralarını arayarak isteklerini iletebiliyorlar.