Keçiörenli görme engelli çocuklar origamiyle tanıştı

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Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Engelli Danışma Merkezi tarafından 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle 9-14 yaş arası görme engelli çocuklar Japon Vakfı'ndaki origami atölye çalışmasına katılma fırsatı buldu. Çocuklar, eğitmenler eşliğinde Japon kültürünün en bilinen sanatlarından olan origami kâğıt katlama sanatı ile tanışarak kâğıttan bardak, samuray şapkası ve kayık yaptılar. Origami atölye çalışmasının görme engelli çocuklardaki kavrama yeteneğini geliştirdiğini söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok,, "Origami kâğıt katlama faaliyeti yavrularımızın el ve göz koordinasyonu ile beyin kasları arasındaki iletişimi geliştirmek için birçok eğitim kurumunda öğrenmeyi öğretme aracı olarak kullanılıyor. Biz de bu özel haftada yavrularımızı bu sanatla buluşturmak istedik" dedi.