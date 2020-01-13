Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mamak evinde rahat kazandı

Mamak evinde rahat kazandı

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Mamak evinde rahat kazandı
Türkiye Basketbol Ligi 15. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı'nı konuk eden Mamak Belediyesi, sahadan 90-76 galip ayrıldı. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta Yeşil- Beyazlılardan, Mustafa Baki Görür 27 sayı (4/8 üçlük), 14 ribaund, 4 asist, Can Akın 11 sayı, 3 ribaund, 5 asist, Ogün Sevinç 21 sayı (5/9 üçlük), 6 ribaund, 3 asist, Engin Kalkan 18 sayı (2/2 üçlük), 8 ribaund, 3 asist ile öne çıkan isimler oldu. Son periyotta direncini kırıp farkı çift haneye çıkartan Mamak ekibi maçı 14 sayı farkla kazandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mamak evinde rahat kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN