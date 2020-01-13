Mamak evinde rahat kazandı

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BUGÜN NELER OLDU

Basketbol Ligi 15. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı'nı konuk eden Mamak Belediyesi, sahadan 90-76 galip ayrıldı. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta Yeşil- Beyazlılardan, Mustafa Baki Görür 27 sayı (4/8 üçlük), 14 ribaund, 4 asist, Can Akın 11 sayı, 3 ribaund, 5 asist, Ogün Sevinç 21 sayı (5/9 üçlük), 6 ribaund, 3 asist, Engin Kalkan 18 sayı (2/2 üçlük), 8 ribaund, 3 asist ile öne çıkan isimler oldu. Son periyotta direncini kırıp farkı çift haneye çıkartan Mamak ekibi maçı 14 sayı farkla kazandı.