Mülteci gençler Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Mülteciler
ve Sığınmacılarla
Yardımlaşma, Dayanışma
ve Destekleme Derneği'nin
(MSYD) Ankara'da bulunan
toplum merkezlerinden
faydalanan Suriyeli ve
Iraklı mülteci gençler, 10
Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü'nde Turkuvaz
Medya'yı ziyaret etti.
Gazetecilik mesleğine
ilgi duyan mülteci gençler
SABAH Gazetesi ve A
Haber'de görev yapan gazetecilerin
10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü'nü tebrik
etti. SABAH Gazetesi
Ankara Haber Müdürü
Akif Bülbül, mülteci gençlere,
gazetecilik mesleği
ve habercilik çalışmalarıyla
ilgili bilgi verdi, gençlerin
sorularını yanıtladı.
A Haber stüdyolarını
da gezerek bilgi alan mülteci
gençler, iyi derecede
Türkçe ve İngilizce öğrenerek
medya alanında çalışmak
istediklerini belirtti.