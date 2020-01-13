Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mülteci gençler Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Mülteci gençler Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Mülteci gençler Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği'nin (MSYD) Ankara'da bulunan toplum merkezlerinden faydalanan Suriyeli ve Iraklı mülteci gençler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. Gazetecilik mesleğine ilgi duyan mülteci gençler SABAH Gazetesi ve A Haber'de görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. SABAH Gazetesi Ankara Haber Müdürü Akif Bülbül, mülteci gençlere, gazetecilik mesleği ve habercilik çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, gençlerin sorularını yanıtladı. A Haber stüdyolarını da gezerek bilgi alan mülteci gençler, iyi derecede Türkçe ve İngilizce öğrenerek medya alanında çalışmak istediklerini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mülteci gençler Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN