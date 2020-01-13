Mülteci gençler Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

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ve SığınmacılarlaYardımlaşma, Dayanışmave Destekleme Derneği'nin(MSYD) Ankara'da bulunantoplum merkezlerindenfaydalanan Suriyeli veIraklı mülteci gençler, 10Ocak Çalışan GazetecilerGünü'nde TurkuvazMedya'yı ziyaret etti.Gazetecilik mesleğineilgi duyan mülteci gençlerSABAH Gazetesi ve AHaber'de görev yapan gazetecilerin10 Ocak ÇalışanGazeteciler Günü'nü tebriketti. SABAH GazetesiAnkara Haber MüdürüAkif Bülbül, mülteci gençlere,gazetecilik mesleğive habercilik çalışmalarıylailgili bilgi verdi, gençlerinsorularını yanıtladı.A Haber stüdyolarınıda gezerek bilgi alan mültecigençler, iyi derecedeTürkçe ve İngilizce öğrenerekmedya alanında çalışmakistediklerini belirtti.