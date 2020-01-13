Nazım’da şarkılar otizm hastaları için söylendi

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BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi ve Sesimiz Otizm Yaşam Derneği işbirliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ne kış konseri düzenlendi. Konserde Ayşe Taş Her Telden Nağmeler Korosu, Bestekar sanatçı Zekai Tunca'nın en güzel şarkılarını otizm hastaları için yorumladı. Sanat musikisinin duayen sanatçısı Zekai Tunca'nın da sahne aldığı programa Yenimahalleliler de yoğun ilgi gösterdi. Otizme dikkat çekmek amacıyla düzenlenen konsere; Eski Bakanlar Hikmet Sami Türk, Halil Şıvgın, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Şarkıların hep bir ağızdan söylendiği muhteşem gecede, Koro Başkanı Ayşegül Şanlı Özen'in elinden plaketini alan Kartal, Koro Şefi Ayşe Taş ve konuk sanatçı Zekai Tunca'ya çiçekle teşekkür etti.