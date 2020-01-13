Şizofreni hastaları bu merkezde sosyalleşiyor

Hastalar, şarkı söylemekten spor yapmaya kadar her şeyi merkezde gerçekleştirme fırsatı buluyor. Hastalığın alevlenmesinin ve hastane yatışlarının azaltılmasının amaçlandığı merkezde, hastalar yeniden topluma kazandırılırken hastanın istihdamına yönelik adımlar da atılıyor. Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen kurslarda hastalara; drama, müzik, el işleri, örgü ve resim dersleriyle düzenli iş ve uğraşı tedavisi sağlanıyor. Aile ortamı sıcaklığının sunulduğu merkezde hastalar, hobi bahçesinde sebze ve meyve yetiştirip mutfaklarında da yemek yapabiliyor. Hastalar ve hasta yakınları da Merkezde verilen hizmetlerden ve durumlarındaki değişimlerden memnun.Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Demet Özen Yalçın, asıl amaçlarının hastaların düzenli takip ve tedavilerini yapmak ve hastaların sağlık personeline daha kolay ulaşabilmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Burada sosyal becerileri artıyor" diye konuştu.Buhastalıkların sadece hasta olan kişiyi değil tüm aileyi etkilediğini aktaran Yalçın, "Onlar da bu hastalığın nasıl seyrettiğini ve ne olacağını bilemiyorlar, çok çaresiz hissediyorlar. O yüzden ailelerle de eğitimler yapıyoruz" diye konuştu.

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